Brand eines Lasters: Beeinträchtigungen auf A81

Feuerbach (dpa/lsw) - Autofahrer müssen am Mittwochmorgen auf der Autobahn 81 zwischen der Anschlussstelle Feuerbach und dem Engelbergtunnel mit Beeinträchtigungen rechnen. Ein Laster ist dort in Vollbrand geraten und ausgebrannt - in Fahrtrichtung Süden ist nur eine Spur befahrbar, wie die Polizei mitteilte. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Die Feuerwehr hat den Brand gelöscht. Ursache für das Feuer ist nach ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.