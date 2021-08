Brand im Bodenseekreis: 3,5 Millionen Euro Schaden

Meckenbeuren (dpa/lsw) - Ein Feuer hat in Meckenbeuren im Bodenseekreis eine Lagerhalle zerstört und einen Schaden von schätzungsweise 3,5 Millionen Euro verursacht. Wie die Polizei mitteilte, geriet die aus Holz gebaute Halle, die für die Konservierung landwirtschaftlicher Produkte genutzt worden war, am Samstag aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Zeugen hatten das Feuer im Bereich der Gleichrichter der Photovoltaikanlage auf der Ostseite des Gebäudes gemeldet. Von dort aus griffen die Flammen auf die Lagerhalle über, die komplett niederbrannte.

