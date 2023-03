Brand in öffentlicher Toilette: Bewusstloser Mann gefunden

Achern (dpa/lsw) - Bei einem Feuer in einer öffentlichen Toilettenanlage in Achern (Ortenaukreis) ist eine Person verletzt worden. Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr fanden den jungen Mann am späten Dienstagabend bewusstlos im Innenraum der Toilette, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte er auf dem WC vermutlich Drogen konsumiert und außerdem Rauch eingeatmet. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Ein Zusammenhang zwischen ihm und dem Brand könne ersten Ermittlungen zufolge aber ausgeschlossen werden.

Als Brandursache werde ein Defekt im Technikraum der Anlage vermutet. Der Schaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf etwa 40.000 bis 60.000 Euro. Da die Beamten in der Nähe des Bewusstlosen mehrere Betäubungsmittel auffanden, wurde Strafanzeige gegen ihn erstattet.