Brand in Einfamilienhaus: 65-Jähriger tot

Winterlingen (dpa/lsw) - Beim Löschen eines Brandes in einem Einfamilienhaus in Winterlingen (Zollernalbkreis) hat die Feuerwehr den 65-jährigen Bewohner tot entdeckt. Gegen 19.30 Uhr sei Rauch aus dem Haus gequollen und Nachbarn hätten die Feuerwehr alarmiert, teilte die Polizei am Donnerstagabend mit. Bei dem Brand sei ein Sachschaden in Höhe von rund 150.000 Euro entstanden. Die Brandursache wird von der Kriminalpolizei noch ermittelt.

