Brand in Einfamilienhaus: Hunderttausende Euro Schaden

Billigheim (dpa/lsw) - Mehrere Hunderttausend Euro Schaden sind bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Billigheim im Neckar-Odenwald-Kreis entstanden. Das Feuer war aus bislang unbekannter Ursache in einer Garage ausgebrochen und breitete sich anschließend auf das Wohnhaus aus, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte. Ein aufmerksamer Nachbar warnte die beiden Bewohner am frühen Sonntagmorgen vor dem Feuer, sodass niemand verletzt wurde. Das Einfamilienhaus ist durch den Brand unbewohnbar.