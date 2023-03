Brand in Grundschule verursacht Schaden von 100.000 Euro

Sindelfingen (dpa/lsw) - In einer Grundschule in Sindelfingen hat ein Brand einen Sachschaden von geschätzten 100.000 Euro verursacht. Aus bislang ungeklärter Ursache sei es im ersten Obergeschoss des Kinderhortes der Schule im Landkreis Böblingen zu einer starken Rauchentwicklung gekommen, erklärte die Polizei am Montag.

Die Feuerwehr habe zwar keine offenen Flammen entdeckt, dennoch sei am Sonntag durch den Brand und die Löscharbeiten ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Die Räume des Kinderhortes waren zunächst nicht mehr nutzbar. Die rund 40 Kinder wurden nach Angaben der Grundschule auf andere Räume verteilt.