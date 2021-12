Brand in Lagerhalle verursacht Millionenschaden

Freiberg am Neckar (dpa/lsw) - Ein Lagerhallenbrand hat in Freiberg am Neckar nahe Ludwigsburg einen Schaden von rund zwei Millionen Euro verursacht. Als Brandursache werde ein technischer Defekt vermutet, teilte die Polizei in der Nacht zu Donnerstag mit. Das Gebäude dürfe wegen befürchteter Einsturzgefahr vorerst nicht betreten werden. Verletzt wurde niemand, da zum Zeitpunkt des Brandes keiner mehr dort arbeitete.

