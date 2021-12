Brand in Mehrfamilienhaus: Hoher Schaden

Tettnang (dpa/lsw) - Ein Schaden von etwa 100.000 Euro ist bei dem Brand eines Mehrfamilienhauses in Tettnang am Bodensee entstanden. Das Feuer brach am frühen Freitagmorgen auf einem Balkon aus, wie die Polizei mitteilte. Die Rettungskräfte weckten eine Frau, die weiteren Bewohner flüchteten aus dem Gebäude. Zudem behandelten die Rettungskräfte vier Menschen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung. Sie blieben unverletzt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Ursache war noch unklar.

