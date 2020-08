Brand in Mehrfamilienhaus

Pforzheim (dpa/lsw) - Bei einem Brand sind in einem Mehrfamilienhauses in Pforzheim am Freitag vier Wohnungen und das Dach stark beschädigt worden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 300 000 Euro geschätzt, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand. In einer Dachwohnung hatte eine Glühbirne durch ihre Hitzeabstrahlung mehrere Kartons entzündet. Bewohner warnten die übrigen Hausbewohner, so dass alle rechtzeitig das Gebäude verlassen konnten. Nach rund einer Stunde war das Feuer gelöscht.