Remshalden (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einer Papierfabrik in Remshalden (Rems-Murr-Kreis) ist ein Schaden im niederen sechsstelligen Bereich entstanden. Ein technischer Defekt in einer Müllpresse auf dem Gelände führte am Donnerstag zu dem Feuer, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.