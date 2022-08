Brand in Produktionshalle in Waghäusel gelöscht

Waghäusel (dpa/lsw) - Der Brand einer Produktionshalle in Waghäusel (Kreis Karlsruhe) ist gelöscht. Die Löscharbeiten seien am späten Montagnachmittag beendet worden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Sie hatten den Montag über angedauert, da immer wieder Brandherde aufgeflackert waren, wie ein Sprecher des Kreisfeuerwehrverbandes Karlsruhe sagte.

Ersten Schätzungen zufolge entstand bei dem Brand der etwa 4000 Quadratmeter großen Halle eines kunststoffverarbeitenden Betriebs ein Schaden in Millionenhöhe. Etwa 120 Feuerwehrleute und 30 Kräfte des Technischen Hilfswerks waren bei dem Brand in einem Industriegebiet im Einsatz. Gebäude- und Dachteile stürzten teilweise ein. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache steht noch nicht fest.