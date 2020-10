Brand in Recyclingbetrieb: Fünf Leichtverletzte

Albstadt (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einem Recyclingbetrieb sind in Albstadt (Zollernalbkreis) fünf Menschen leicht verletzt worden. Am Mittwochabend sei in dem Betrieb der Feueralarm aktiviert worden und mehrere Menschen hätten per Notruf von schwarzem Rauch über dem Gelände berichtet, teilte die Polizei mit. Das Feuer sei wahrscheinlich an einem Kran in der Müllanlieferungshalle ausgebrochen und habe sich in einem Rohstoff-Lager verbreitet. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort und hatte den Brand kurz nach 19 Uhr gelöscht.

Von fünf Personen im Alter zwischen 28 und 51 Jahren wurden drei in ein Krankenhaus gebracht und zwei ambulant vor Ort behandelt. Die Höhe des Sachschadens war zunächst noch unklar. Der Brandort soll am Donnerstag kriminaltechnisch untersucht werden.