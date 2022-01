Brand in Restaurant: 200 Gäste und Beschäftigte betroffen

Heidelberg (dpa/lsw) - Ein Feuer hat dem Abend von rund 200 Gästen und Mitarbeitern eines Restaurants in Heidelberg ein vorzeitiges Ende gesetzt. Der Brand war am frühen Sonntagabend aus bislang ungeklärter Ursache in dem Lokal ausgebrochen - ersten Ermittlungen zufolge im Bereich einer Dunstabzugshaube, wie die Polizei mitteilte.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und wenig später löschen. Um Schwelbrände im Bereich des Daches zu verhindern, musste im Anschluss der Löscharbeiten Teile des Dachs abgetragen werden.

Vor der Ankunft der Einsatzkräfte hatten sich die Betroffenen bereits selbst ins Freie retten können. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 25.000 Euro.

