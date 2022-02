Steinheim am Albuch (dpa/lsw) - Ein Feuer in einer Sporthalle in Steinheim am Albuch (Kreis Heidenheim) hat nach Auskunft der Polizei voraussichtlich einen Millionenschaden verursacht. Die Wentalhalle brannte in der Nacht zum Samstag komplett nieder. Verletzt wurde bei dem Feuer laut Polizei niemand. Die Brandursache war unklar. Spezialisten des Polizeipräsidiums Ulm ermitteln.

