Esslingen (dpa/lsw) - Bei einem Feuer in einer Wohngruppe in Esslingen sind drei Bewohner leicht verletzt worden. Wie die Polizei in der Nacht zum Mittwoch mitteilte, hatte ein Toaster Feuer gefangen. Die Flammen griffen auf die gesamte Küche über. Die Höhe des Sachschaden war zunächst nicht bekannt.