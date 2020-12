Brand in Wohnung: Frau erleidet Rauchgasvergiftung

Mühlheim an der Donau (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Mühlheim an der Donau (Kreis Tuttlingen) hat die Bewohnerin einer Dachgeschosswohnung eine Rauchgasvergiftung erlitten. Sie wurde am Samstagmittag in ein Klinikum gebracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Den Angaben zufolge entfachte der Brand in der Dachgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses und griff auf den Dachstuhl über. Teile des Dachstuhls wurden zerstört, die Wohnung wurde stark beschädigt. Das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar, die Gemeinde organisierte Unterbringungsmöglichkeiten für die Bewohner, wie es hieß. Weshalb das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Die Ermittlungen dauern an.