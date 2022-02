Brand verursacht schätzungsweise 150.000 Euro Schaden

Korntal-Münchingen (dpa/lsw) - Rund 150.000 Euro Schaden hat ein Brand in Korntal-Münchingen (Landkreis Ludwigsburg) schätzungsweise verursacht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, begann ein Traktor neben einem Wohnhaus zu brennen. Kurz darauf sprang das Feuer auf das Gebäude und Teile des Dachs über. Die vier Bewohner hätten das Haus rechtzeitig verlassen können und blieben unverletzt. Warum das Feuer am Mittwoch ausbrach, war zunächst nicht bekannt.

