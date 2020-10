Kuppenheim (dpa/lsw) - Beim Brand eines Wohnhauses in Kuppenheim (Kreis Rastatt) ist ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Polizeiangaben zufolge hatte das Haus am Donnerstagmorgen aus zunächst unklarer Ursache in Flammen gestanden. Menschen befanden sich nicht darin. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen des Brandes auf Nachbargebäude. Das Wohnhaus ist vermutlich unbewohnbar.