Bremer Ducksch nach Suspendierung zurück

Freiburg (dpa) - Der zuletzt suspendierte Marvin Ducksch steht beim SV Werder Bremen in der Partie der Fußball-Bundesliga beim SC Freiburg wieder in der Startformation. Beim Pokal-Aus beim SC Paderborn (5:4 im Elfmeterschießen) hatte der Angreifer gefehlt. Zudem setzt Coach Ole Werner am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf Marco Friedl und Lee Buchanan, der zum ersten Mal in der Startelf gesetzt ist.

Die Aufstellung der Gastgeber ist im Vergleich zum 2:1 nach Verlängerung gegen den FC St. Pauli kaum wiederzuerkennen. Insgesamt siebenmal tauscht Trainer Christian Streich. In der Defensive kann der vor der Partie noch fragliche Nationalspieler Matthias Ginter doch von Beginn an spielen. Der frühere Bremer Maximilian Eggestein sitzt zunächst auf der Bank. Zudem kehren viele Stammkräfte wieder zurück, nachdem Streich im Pokal rotiert hatte.