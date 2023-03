Leonberg (dpa/lsw) - Zwei Autos haben auf einem Parkplatz an einer Landstraße in Leonberg gebrannt. Verletzt wurde in der Nacht zu Freitag niemand, wie die Polizei mitteilte. Beide Fahrzeuge brannten aus. Nach Schätzungen der Polizei beläuft sich der Sachschaden auf rund 40.000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei in Ludwigsburg ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung und hofft auf Hinweise von Zeugen.