Brennender Container: Unbekannte randalieren auf Friedhof

Rottweil (dpa/lsw) - Unbekannte haben auf einem Friedhof in Rottweil randaliert. Dabei hätten sie unter anderem einen Abfallcontainer in Brand gesteckt, Wasserhähne geöffnet und Grablichter in einem Streugutbehälter gesteckt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Einsatzkräfte eines zufällig vorbeifahrenden Rettungswagens entdeckten demnach das Feuer. Zusammen mit der Feuerwehr konnte der brennende Container schnell gelöscht werden. Zudem hatten die Unbekannten unter anderem Schubkarren in den Weg gestellt. Die Höhe des entstandenen Schadens war zunächst unklar. Die Polizei sucht nach Zeugen.

© dpa-infocom, dpa:210729-99-593472/2