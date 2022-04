Brennender Lkw-Anhänger: Bundesstraße 311 gesperrt

Oberdischingen (dpa/lsw) - Ein Lastwagen-Anhänger ist am Samstagmorgen in Brand geraten und hat damit für eine Vollsperrung der Bundesstraße 311 bei Oberdischingen (Alb-Donau-Kreis) gesorgt. Laut Polizeiangaben machte der Gegenverkehr den Fahrer auf die fliegenden Funken am Hänger aufmerksam. Der 50-jährige Lkw-Fahrer hielt daraufhin auf Höhe Oberdischingen an und koppelte den Hänger ab - um die unbeschadet gebliebene Zugmaschine in Sicherheit zu bringen. Auch der Container wurde nur geringfügig beschädigt.

Die B311 war fast zwei Stunden gesperrt. Ursache soll laut Polizei ein technischer Defekt gewesen sein.