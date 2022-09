Bruchsal (dpa/lsw) - Ein Ehepaar ist am Montag tot in der gemeinsamen Wohnung in Bruchsal entdeckt worden. Nach Auskunft der Polizei hat mutmaßlich der 80-jährige Mann zunächst mit einer Schusswaffe seine gleichaltrige Ehefrau getötet und sich mit der Waffe selbst das Leben genommen. Spezialkräfte der Polizei fanden am Montagvormittag nach einem vorangegangenen Anruf des 80-Jährigen beide Personen nur noch tot auf.