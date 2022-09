Bruder und Mutter angezündet: Mann vor Gericht

Rottweil (dpa/lsw) - Ein Mann steht ab heute an wegen des Vorwurfs des Mordes, versuchten Mordes und besonders schwerer Brandstiftung vor Gericht. Laut Anklage soll der 38-Jährige das Wohnhaus, in welchem er selbst, sein Bruder und seine Mutter lebten, mit Benzin in Brand gesteckt haben, um Bruder und Mutter zu töten. Die 72 Jahre alte Mutter erlag später ihren schweren Verletzungen. Sein Bruder überlebte schwer verletzt.

Der mutmaßliche Täter soll nach der Tat in Horb am 29. März geflüchtet sein. Der Deutsche ging der Polizei aber wenige Tage später ins Netz, weil einer Frau ein Auto an einer Straße bei Marxzell (Kreis Karlsruhe) aufgefallen war - etwa 80 Kilometer vom Tatort entfernt. Die Zeugin hatte den Fahndungsaufruf zu dem 38-Jährigen und seinem Auto gelesen und die Polizei verständigt. Bei der Kontrolle entdeckten die Beamten den Mann im Wagen. Trotz schwerer Brandverletzungen war er ansprechbar.

Für den Prozess sind insgesamt sieben Verhandlungstage angesetzt. Der Angeklagte sitzt seit dem 1. April in Untersuchungshaft. Eine weitere Anklage gegen den Angeklagten wegen des Besitzes von Bildern mit kinderpornografischen und jugendpornografischen Inhalten ist am Landgericht anhängig und wird möglicherweise mit diesem Verfahren verbunden, wie ein Gerichtssprecher mitteilte.