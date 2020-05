Bundesliga-Fußballerinnen des SC Sand helfen auf Spargelfeld

Sand (dpa) - Die Fußballerinnen des Bundesligisten SC Sand haben sich in der Corona-Krise als Erntehelferinnen auf einem Spargelfeld engagiert. «Die Erntehelfer und Saisonarbeiter aus Tschechien, Polen und Rumänien sind ausgefallen, da sie wegen der Corona-Krise nicht einreisen konnten. Wir sind dann gefragt worden, ob wir nicht aushelfen wollen», erzählte Mittelfeldspielerin Dina Blagojevic am Freitag. «Wir haben in vier Stunden sieben Spargelreihen abgeerntet. Danach wurde der Spargel von uns mit den Händen gewaschen, was auch noch einmal drei Stunden dauerte.»

Für die 23-jährige Serbin und ihre Mitspielerinnen kam die ungewöhnliche Aktion einer Krafteinheit gleich. «Fußball ist viel einfacher. Das Spargelstechen war wie ein Krafttraining im Fitnessstudio», sagte sie.