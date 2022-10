Bundesliga-Topspiel: Hoffenheim empfängt Meister FC Bayern

Sinsheim (dpa/lsw) - Für die TSG 1899 Hoffenheim steht in der Fußball-Bundesliga das Spitzenspiel gegen Meister FC Bayern München an. Das Team von Cheftrainer André Breitenreiter geht am Samstag (15.30 Uhr/Sky) als Außenseiter in die Partie. Fehlen wird den Kraichgauern Abwehrchef Kevin Vogt, der nach fünf Gelben Karten gesperrt ist. Bei Stürmer Andrej Kramaric stehen wegen einer Verletzung am Sprunggelenk Fragezeichen hinter einem Einsatz. Die vergangenen beiden Liga-Heimspiele hat Hoffenheim gegen die Bayern nicht verloren. In diesem Frühjahr gab es ein 1:1, im September 2020 siegte die TSG gegen den damals amtierenden Champions-League-Sieger sogar mit 4:1.