Bundesligist Crailsheim bereitet sich auf Turnier vor

Crailsheim (dpa/lsw) - Als Vorbereitung auf die Saisonfortsetzung in der Basketball-Bundesliga sind die Hakro Merlins Crailsheim in ein Kleingruppen-Training unter Auflagen eingestiegen. Zuvor sei eine erste Corona-Testreihe bei allen Spielern negativ ausgefallen, teilte der Verein am Freitag mit. Die Spieler seien zwar weiterhin in Kurzarbeit, aber nicht mehr zu 100 Prozent.

Zuvor hatte die Basketball-Bundesliga anders als der Handball und das Eishockey entschieden, die seit Mitte März wegen der Coronavirus-Pandemie unterbrochene Saison nicht abzubrechen. Mit einem Turnier in München soll doch noch ein Meister ermittelt werden. Die Pläne müssen von Politik und Behörden noch genehmigt werden.

Der US-Amerikaner Aaron Jones, der aufgrund der Pandemie in seine Heimat zurückgekehrt war, wird Crailsheim in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung stehen.