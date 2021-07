Bundesligist Hoffenheim verliert Test gegen Heidenheim

Heidenheim (dpa/lsw) - Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim hat ein Vorbereitungsspiel gegen den Zweitligisten 1. FC Heidenheim mit 0:1 (0:1) verloren. Bei der am Samstag in Heidenheim ausgetragenen Partie erzielte Tim Kleindienst in der sechsten Spielminute das entscheidende Tor zugunsten der Gastgeber. Der Zweitligist entschied damit den «Max Liebhaber-Pokal» für sich, neben einem gemeinsamen Siegerfoto der Mannschaft mit der Trophäe gab es nach dem Titelgewinn auch einen Konfettiregen im Stadion.

