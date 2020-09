Bundesligisten gedroht: Mann wegen Erpressung vor Gericht

Rottweil (dpa/lsw) - Weil er versucht haben soll, Millionenbeträge von Fußball-Bundesligavereinen, Krankenhäusern und anderen Einrichtungen zu erpressen, steht ein 32-Jähriger von heute an vor dem Landgericht Rottweil. In Briefen und E-Mails soll er zwischen Dezember 2019 und Januar 2020 etwa gedroht haben, Krankheitserreger freizusetzen oder kompromittierende Bilder zu veröffentlichen. In keinem Fall soll der Mann aus dem Landkreis Tuttlingen Geld bekommen haben. Angeklagt ist er wegen versuchter räuberischer Erpressung in 39 Fällen. Für den Prozess sind acht Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil könnte am 21. Oktober fallen.