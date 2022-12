Bundesweit erste multireligiöse Kita wird angenommen

Pforzheim (dpa/lsw) - Deutschlands erster interreligiöser Kindergarten in Pforzheim hat sich nach schwierigem Start in der Corona-Phase bewährt. «Das Angebot wird gut angenommen», sagte Sabine Ghafoor-Zadeh von der Diakonie Pforzheim. Sie vertritt einen der Träger und war mitverantwortlich für den Aufbau der Kita Irenicus. In der Kita wird eine Umgebung geschaffen, in der das Zusammenleben verschiedener Religionen und Kulturen schon für die Kleinsten Normalität sein soll.

Seit März 2020 läuft der Kita-Betrieb. Der Corona-Lockdown hatte den Start ausgebremst. Aus den zunächst zwei sind inzwischen vier Gruppen mit 70 Kindern geworden. Geplant ist ein Ausbau auf sechs Gruppen mit 100 Kindern.

Der Kindergarten wird gemeinsam von den christlichen Kirchen, der muslimischen, jesidischen und jüdischen Gemeinde getragen. Die Gesellschafter der Kindertageseinrichtung der Religionen Pforzheim – Irenicus GmbH wollen damit zu einem guten Miteinander in der Stadt beitragen.