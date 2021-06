Bus mit Kindern an Bord fängt Feuer

Kressbronn (dpa) - Ein mit etwa zehn Kindern besetzter Bus hat am Donnerstag im Bodenseekreis Feuer gefangen. Die Kinder und der Fahrer seien bei dem Brand auf einer Kreisstraße in Kressbronn nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt geblieben, sagte ein Polizeisprecher. Der Fahrer bemerkte Rauch im hinteren Bereich des Fahrzeugs und hielt an. Alle konnten den Bus rechtzeitig verlassen. Das Fahrzeug brannte komplett aus, nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von 250 000 Euro. Die Brandursache war nach Angaben der Polizei zunächst unklar.

