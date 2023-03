Busfahrer fährt aggressiv - Lappen weg, Weiterfahrt gestoppt

Ladenburg/Schriesheim (dpa/lsw) - Der Fahrer eines Linienbusses hat im Rhein-Neckar-Kreis wegen aggressiven und rasanten Fahrens seinen Führerschein vorerst abgeben müssen. Der 55-Jährige habe oft unnötig stark beschleunigt und gebremst, so dass eine ältere Frau im Bus stürzte, wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte. Ob sie sich dabei verletzte, blieb unklar. Die Frau stieg nach dem Sturz aus.

Außerdem sei der Mann dicht an ein Auto aufgefahren und habe dieses mehrmals mit der Lichthupe bedrängt. An anderer Stelle habe sich ein Fußgänger mit Hund beim Überqueren der Straße mit schnellen Schritten vor dem Bus auf den Gehweg in Sicherheit bringen müssen.

Fahrgäste riefen noch während der Fahrt am Donnerstag die Polizei. Die Beamten hätten selbst eine überhöhte Geschwindigkeit festgestellt und mussten sogar bei der Einfahrt des Busses in die Haltestelle zur Seite springen. Während der Kontrolle hatte sich der Mann lautstark und aggressiv gegenüber den Polizisten verhalten. Ein Drogen- und Alkoholtest blieb negativ.

Die Fahrgäste verließen derweil den Bus. Dem Fahrer durfte seine Fahrt nicht fortsetzen.