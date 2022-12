Busfahrer fällt in Sekundenschlaf und fährt in Haltestelle

Friedrichshafen (dpa/lsw) - Ein Busfahrer ist am Steuer kurz eingeschlafen und in eine Haltestelle in Friedrichshafen (Bodenseekreis) gefahren. Der Mann und zwei Fahrgäste seien am Montag leicht verletzt worden, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer musste zur Behandlung in ein Krankenhaus.

An dem nun abrissreifen Bushäuschen wartete zum Unfallzeitpunkt zum Glück niemand. An Bord des Busses hätten sich etwa zehn Fahrgäste befunden. Laut Polizei entstand nach ersten Schätzung ein Schaden an der Haltestelle in Höhe von 10.000 Euro. Der Schaden am Bus liege bei etwa 40.000 Euro.