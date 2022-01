Busfahrer wird von Unbekanntem bespuckt und bedroht

Heilbronn (dpa/lsw) - Ein bislang Unbekannter hat in einem Linienbus in Heilbronn für Aufruhr gesorgt. Er sei in den Bus gestiegen und habe dann den Busfahrer angespuckt und beleidigt, teilte die Polizei am Freitag mit. Danach sei der Mann wieder ausgestiegen und habe dabei Drohungen ausgesprochen.

Die Polizei vermutet einen Zusammenhang mit einer Frau, die der Busfahrer vor dem Vorfall am Donnerstagvormittag an einer Haltestelle nicht mehr mitgenommen hatte, weil der Bus bereits in Fahrt war. Danach sei hinter dem Bus über längere Zeit ein Auto gefahren, aus dem der Unbekannte dann offenbar ausstieg und anschließend den Bus betrat. Die Ermittlungen seien in dem Fall aber noch nicht abgeschlossen, sagte ein Polizeisprecher. Derzeit werde nach Zeugen gesucht.

