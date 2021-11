BVB: Guerreiro gibt Comeback - VfB noch ohne Silas

Dortmund (dpa) - Raphael Guerreiro gibt sein Comeback bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund nach sieben Wochen direkt in der Startelf. Der Portugiese beginnt nach seinem Ausfall wegen eines Muskelfaserrisses gegen den VfB Stuttgart. Nationalspieler Emre Can steht nach vierwöchiger Pause wegen einer Muskelverletzung dagegen zumindest wieder im Kader, ebenso wie Mo Dahoud, der wegen einer Innenbanddehnung im Knie seit Ende September gefehlt hat. Youssoufa Moukoko fehlt dagegen noch, Stürmerstar Erling Haaland sowieso. In seinem Fall hofft der BVB auf eine Rückkehr vor Weihnachten.

Beim VfB, der im Vorjahr mit einem 5:1 in Dortmund die Amtszeit von Trainer Lucien Favre beendete, fehlt Offensivstar Silas Katompa Mvumpa trotz seiner Rückkehr ins Training wie angekündigt noch. Trainer Pellegrino Matarazzo hatte angekündigt, bei dem Kongolesen, der nach einem Kreuzbandriss in dieser Saison noch keine Minute gespielt hat, kein Risiko eingehen zu wollen. Verteidiger Konstantinos Mavropanos rückt nach einem Muskelfaserriss im Beckenbereich dagegen wieder in der Startelf. Die angeschlagenen Marc Oliver Kempf und Omar Marmoush haben es nicht in den Kader geschafft.

