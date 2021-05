CDU-Abgeordnete Gentges wird Justizministerin im Südwesten

Stuttgart (dpa/lsw) - Die CDU-Abgeordnete Marion Gentges wird neue Justizministerin in Baden-Württemberg. Die 49-jährige Rechtsanwältin aus dem Wahlkreis Lahr wird Nachfolgerin von Guido Wolf (CDU), wie es am Montag in Stuttgart von Teilnehmern der CDU-Fraktionssitzung in Stuttgart hieß. Der zuvor für den Posten gehandelte Ex-Fraktionschef Wolfgang Reinhart wurde von der Fraktion einstimmig als stellvertretender Landtagspräsident nominiert. Volker Schebesta bleibt Staatssekretär im künftig grün-geführten Kultusministerium.

