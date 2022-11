CDU-Fraktion «irritiert» über Zweifel an Klimazielen

Stuttgart (dpa/lsw) - Die CDU-Landtagsfraktion hat den grünen Koalitionspartner aufgefordert, für Klarheit bei den Klimazielen zu sorgen. Nachdem Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag Zweifel an den Zielen im Verkehrssektor geäußert hatte, verwies die CDU nun auf den Koalitionsvertrag. Darin und im Klimaschutzgesetz habe man «ganz konkrete Ziele» vereinbart, sagte ein Fraktionssprecher am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. «Die Vielstimmigkeit nehmen wir irritiert zur Kenntnis, da nun offenbar von konkreten Zielen abgerückt werden soll.» Er fügte hinzu: «Bis zur Einbringung des Klimaschutzgesetzes in den Landtag sollte diese Findung abgeschlossen sein, damit wir unseren ambitionierten Zeitplan einhalten können.» Klimaschutz sei für die CDU ein zentrales Anliegen. «Da sollten wir jetzt nichts verstolpern.»

Kretschmann hatte am Dienstag erklärt, das Klimaziel beim Verkehr zu erreichen, werde wegen Geldmangels zum Problem. «Darum bin ich nicht am Wettlauf, immer schärfere Ziele zu formulieren, beteiligt», sagte der Regierungschef. Das Land müsste die Treibhausgase im Verkehr innerhalb von sieben Jahren um 55 Prozent verringern, um seine Klimaziele zu erreichen. Der Ministerpräsident hatte aber schon bei der Vorstellung des Klimaschutzgesetzes mit den Sektorenzielen erklärt: «Ob wir die Ziele letztlich schaffen, ergibt sich erst hinterher.»

Allerdings gibt es auch in der CDU-Fraktion Zweifel an der Erreichbarkeit des Klimaziels beim Verkehr. «Ich bin kein Freund davon, nur Ziele ins Schaufenster zu stellen», hatte der Experte der Fraktion, Thomas Dörflinger, am Dienstag gesagt.