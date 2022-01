CDU-Fraktionschef Hagel droht Max Otte mit Parteiausschluss

Stuttgart/Berlin (dpa) - Baden-Württembergs CDU-Fraktionschef Manuel Hagel hat dem Chef der konservativen Werte-Union, Max Otte, mit dem Ausschluss aus der CDU gedroht, weil dieser von der AfD als Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten nominiert wurde. «Genug ist genug», sagte Hagel am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. «Über die Nominierung der AfD hat Max Otte nicht mal nachzudenken. Im Umgang mit Rechten zählt nur Entschlossenheit.» Hagel betonte: «Für mich hat Otte überhaupt keinen Platz mehr in der CDU. Für Christdemokraten gibt es weder ein Zusammenwirken noch ein Zusammenarbeiten mit dieser Truppe. Entweder er geht freiwillig oder ein Parteiausschlussverfahren muss folgen.»

Der Ökonom Max Otte hatte zuvor nicht ausgeschlossen, für die AfD für das Amt des Bundespräsidenten anzutreten. Der Bundesvorstand und die Landeschefs der AfD hatten sich für den Chef der Werteunion als Bewerber ausgesprochen, wie Parteivize Stephan Brandner bestätigte. Die Werte-Union mit nach eigenen Angaben rund 4000 Mitgliedern sieht sich als Vertretung der konservativen Strömung in der Union, ist aber keine offizielle Parteigliederung. Interne Kritiker werfen Otte schon länger vor, die Werte-Union nach rechts rücken und zur AfD hin öffnen zu wollen.

