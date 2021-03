CDU-Generalsekretär «stinksauer» auf Löbel

Stuttgart (dpa/lsw) - Der baden-württembergische CDU-Generalsekretär Manuel Hagel fordert wegen der Maskenaffäre den sofortigen Rücktritt des Mannheimer Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel von allen politischen Ämtern. «Ich bin fassungslos und stinksauer. Wer in solch einer Situation sich selbst die Taschen voll macht, der vertritt nicht das Volk, sondern ganz niederste persönliche Interessen», sagte Hagel dem Radioprogramm «SWR Aktuell».

Der Sachverhalt müsse lückenlos und zügig aufgeklärt werden. Das Verhalten Löbels sei mit der Haltung der Partei nicht mehr zu vereinbaren. «Wer so etwas tut, der tritt die Werte unserer Christdemokratie mit Füßen. Politische Verantwortung übernimmt man in so einem Fall sofort und umfassend.»

Die Affäre um fragwürdige Geschäfte mit Corona-Masken bringt die Union im Südwesten eine Woche vor der Landtagswahl in Bedrängnis.

