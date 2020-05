CDU-Politiker Nopper positiv auf Corona getestet

Backnang (dpa/lsw) - Der Oberbürgermeister von Backnang (Rems-Murr-Kreis), Frank Nopper, hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Der CDU-Politiker habe am Mittwoch erfahren, dass sein Test auf das Virus positiv ausgefallen sei, teilte die Kommune mit. Er befinde sich in häuslicher Quarantäne und habe lediglich leichte Symptome. Er arbeite von zu Hause aus. «Vorsorglich befinden sich nun auch seine engsten Rathaus-Mitarbeiter in häuslicher Quarantäne.» Nopper ist der CDU-Kandidat für die Wahl zum Stuttgarter Oberbürgermeister im November.

Am Montag hatte in der Stuttgarter Kreisgeschäftsstelle der CDU die Vorstellung und Nominierung des OB-Kandidaten der Partei für die Oberbürgermeisterwahl stattgefunden, wie Kreischef Stefan Kaufmann mitteilte. Diese wurde im Internet übertragen, um die Mitglieder in den Prozess einzubinden. Die Personen im Raum hätten darauf geachtet, Abstand zu halten. «Als Kontaktperson werde ich in eine zweiwöchige Quarantäne gehen und meine Arbeit von zu Hause fortsetzen. Alle während der Veranstaltung im Raum befindlichen Personen wurden informiert», erklärte Kaufmann.