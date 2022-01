CDU will mehr Ehrgeiz bei Windkraft: Setzt Grüne unter Druck

Stuttgart (dpa/lsw) - Baden-Württemberg muss beim Bau von Windrädern nach Meinung der CDU dringend an das Tempo norddeutscher Bundesländer aufschließen. «Wir müssen doch auch mal ambitioniert an die Sache herangehen», sagte CDU-Fraktionschef Manuel Hagel am Freitag in Stuttgart. Der Zeitraum von der Planung bis zum Bau eines Windparks könne auf zwölf Monate verkürzt werden. «Wir sehen in anderen deutschen Ländern, dass das innerhalb eines Jahres gehen kann.» Die CDU habe ein Bündel an Maßnahmen erarbeitet, um die Verfahren zu straffen. CDU-Fraktionsvize Andreas Deuschle sagte: «Wollen ist wie machen, nur viel krasser.»

Bisher dauert die Realisierung eines Windparks im Südwesten etwa sechs bis sieben Jahre. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will den Zeitraum mindestens halbieren.

Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz begrüßte die Initiative des Koalitionspartners grundsätzlich, zeigte sich aber skeptisch, ob der Zeitraum tatsächlich so stark verkürzt werden kann. «Wow, so eine starke Unterstützung für eine grüne Programmatik gab es selten», sagte Schwarz und erinnerte an die jahrzehntelange Ablehnung der Windkraft durch die CDU. Er sehe Hagels Vorschlag als Appell an die eigenen Reihen. «Ich freue mich über diese Initiative der CDU, gerade weil die CDU viele Bürgermeister und Landräte im Rücken hat. Dann wird sich auch manches Windrad schneller drehen.» Zur Realisierung eines Windparks innerhalb eines Jahres sagte Schwarz: «Ich bin gespannt, was der Kollege Hagel dazu sagen wird.»

Für die CDU erläuterte Deuschle etwas später die Vorschläge, die in einen Gesetzentwurf der beiden Fraktionen für eine Planungsbeschleunigung einfließen sollen. Die Union will die Widerspruchsverfahren abschaffen, um die juristische Klärung solcher Projekte zu straffen. Beim Verwaltungsgerichtshof sollen sich zwei Senate auf das Thema spezialisieren, um schnellere Urteile fällen zu können.

Zudem sollen das Landesplanungsgesetz und der Leitfaden für die Bürgerbeteiligung überarbeitet werden. Es könne nicht sein, dass viele Bürgerinnen und Bürger grundsätzlich für mehr Erneuerbare Energien seien, aber sie dann ablehnen, wenn Anlagen in der Nähe ihres Hauses errichtet werden sollen. Diesem «Sankt-Florians-Prinzip» müsse die Politik entgegenwirken. Hagel betonte, man wolle gemeinsam mit den Grünen vorangehen. «Es gibt da keinen Dissens.»

Die grün-schwarze Koalition hat sich den Bau von 1000 Windrädern vorgenommen. In ihrem Programm zur Landtagswahl hatte die CDU noch erklärt, bei der Windkraft wolle man dafür sorgen, dass an bereits erschlossenen Standorten leistungsfähigere Anlagen aufgestellt werden können. Ansonsten solle die Windkraft «verantwortungsvoll» ausgebaut werden. Zuletzt war der Ausbau kaum vorangekommen. Ende September 2021 waren im Südwesten laut Umweltministerium 755 Anlagen in Betrieb, das sind gerade einmal 24 mehr als im Jahr zuvor. Zum Vergleich: In Niedersachsen stehen mehr als 6350 Windräder.

Auf Kretschmanns Initiative hin hat die grün-schwarze Landesregierung schon eine «Task Force» aus Fachleuten und Amtsleitern eingesetzt, um die Planungsverfahren auf mindestens dreieinhalb Jahre zu verkürzen. Die Vorhaben gleichen den Vorschlägen der CDU. So soll es einfachere Genehmigungsverfahren und eine Vergabeoffensive für die Verpachtung von Flächen im Staatswald geben. Auch die Rechtswege will das Land verkürzen, ein eigener Windkraft-Senat ist ebenfalls vorgesehen. Die Zahl der Anfechtungen gegen Genehmigungsbescheide soll verringert und Widerspruchsverfahren sollen unter Umständen auch abgeschafft werden.

