Chefwechsel bei Hugo Boss: Daniel Grieder statt Mark Langer

Metzingen (dpa) - Der Modekonzern Hugo Boss hat die Nachfolge an der Konzernspitze geregelt. Wie das im SDax gelistete Unternehmen am Mittwoch in Metzingen mitteilte, wird Daniel Grieder mit Wirkung zum 1. Juni 2021 die Nachfolge von Mark Langer antreten, der zum 30. September 2020 aus dem Unternehmen ausscheidet. Für die Übergangszeit soll Finanzvorstand Yves Müller das Amt des Vorstandssprechers mit übernehmen.

Der Abschied von Langer, über den laut damaliger Mitteilung in gegenseitigem Einvernehmen entschieden wurde, ist bereits seit März bekannt. Den Kontakt zum Ex-Tommy-Hilfiger-Chef Grieder hatte Hugo Boss bereits Anfang Juni bestätigt. Anleger reagierten am Dienstag im nachbörslichen Handel dennoch erfreut auf die Entscheidung. Die Papiere rückten auf der Handelsplattform Tradegate gegenüber ihrem Xetra-Schlusskurs um 3,1 Prozent vor.