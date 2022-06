Chemikalien in Wiesloch ausgetreten

Wiesloch (dpa/lsw) - Nach einem mutmaßlichen Chemikalien-Austritt in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) haben Einsatzkräfte mehrere Gebäude geräumt. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte waren am Dienstag mit einem Großaufgebot vor Ort, wie die Polizei mitteilte. Die Stoffe sollen in einem Zentrallager in einem Gewerbegebiet ausgetreten sein. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten. Ursache und um welche Chemikalien es sich genau handeln soll, waren zunächst unklar.