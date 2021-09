Chlorgas tritt in Schwimmbad aus

Teningen (dpa/lsw) - Im Freizeitbad von Teningen (Kreis Emmendingen) ist Chlorgas ausgetreten. Beim Versuch, das Leck in einem Technikraum zu beheben, verletzte sich am Dienstag ein Mitarbeiter. Polizeiangaben zufolge kam er in ein Krankenhaus. Das Schwimmbad wurde geschlossen. Badegäste verletzten sich nicht. Die Feuerwehr belüftete die Räume. Laut Polizei könnte ein technischer Defekt der Grund für den Gasaustritt gewesen sein.

