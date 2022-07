Chlorgas und Schwefelsäure in Schwimmbad-Keller ausgelaufen

Leutkirch (dpa/lsw) - Im Badeparadies «Aqua Mundo» in Leutkirch (Landkreis Ravensburg) sind im Keller 500 Liter Chlorgas und 500 Liter Schwefelsäure ausgetreten. «Es bestand jedoch keine Gefahr für Badegäste und die Umwelt», sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntagabend. Aktuell sei die Feuerwehr dabei, die ausgelaufenen Stoffe zu neutralisieren. Die Ursache des Austritts war noch unklar. Das Schwimmbad befindet sich in der Ferienpark-Anlage «Center Parcs».