Christen feiern Palmsonntag in Baden-Württemberg

Bad Saulgau (dpa/lsw) - Eine Woche vor Ostern haben Christen auch im Südwesten den Palmsonntag begangen. Typisch für den Beginn der Karwoche sind traditionelle Palmzweig-Prozessionen. In Bad Saulgau (Landkreis Sigmaringen) etwa zogen Menschen mit geschmücktem Grün samt bunter Eier und einer Jesusstatue auf einem Esel los.

Der Palmsonntag soll an den Einzug Jesu in Jerusalem erinnern. Die Menschen jubelten Jesus der Bibel zufolge zu und schmückten den Weg mit Palmzweigen. Traditionell versammeln sich heutzutage in vielen süddeutschen Gemeinden Gottesdienstbesucher und -besucherinnen, um unter freiem Himmel Palm- oder Buchsbaumzweige segnen zu lassen.