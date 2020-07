Clubs, Theater und Hotels wollen Stuttgart «lebendig machen»

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach der jüngsten Randale in Stuttgart haben sich Clubbesitzer, Hoteliers, Gastronomen, Theaterintendanten und der Einzelhandel zusammengeschlossen, um für die Stadt zu werben und ihre Ideen zu bündeln. Stuttgart müsse nach Coronakrise und Krawallnacht wieder lebendiger und sicherer werden, forderte die neue Allianz am Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung.

«In unserer Stadt ist ein Vakuum entstanden», sagte Sven Hahn von der City-Initiative Stuttgart, die Teil des neuen Zusammenschlusses ist. Es fehlten nicht nur Umsatz und Kultur. «Es fehlt auch ein soziales Korrektiv», sagte der City-Manager. «Man verhält sich anders, wenn man in einer homogenen Gruppe unterwegs ist und nicht in einer bunt gemischten Stadt.» Gemeinsam wollen die Mitglieder der Allianz Strategien für eine sichere und lebendige Stadt finden. «Wir müssen die Stuttgarter aufrufen, ihre Stadt wieder mit Leben zu füllen.»

In der Nacht zum 21. Juni waren zahllose Menschen durch die zentrale Einkaufsstraße gezogen, sie hatten Schaufenster zerstört und Geschäfte geplündert. Nach Angaben der Polizei waren 400 bis 500 Menschen an der Randale beteiligt - oder hatten dabei zugeschaut.