Corona: Bundeswehr hilft in drei Flüchtlingsunterkünften

Stuttgart/Ellwangen (dpa/lsw) - Weil viele Flüchtlingsunterkünfte in Baden-Württemberg von der Corona-Pandemie bedroht sind, unterstützt die Bundeswehr jetzt insgesamt drei betroffene Unterkünfte. Die Soldaten helfen seit Montag in der Erstaufnahmestelle in Ellwangen (Ostalbkreis) und der daran angeschlossenen Außenstelle Giengen an der Brenz (Kreis Heidenheim). In Giengen sind derzeit 26 Menschen untergebracht. Zwei dort arbeitende Mitarbeiter eines Dienstleisters seien positiv auf Corona getestet worden. In Ellwangen sollen sich von den dort untergebrachten 600 Menschen nach Angaben des Landratsamtes rund die Hälfte mit Covid-19 angesteckt haben.

Bereits am Donnerstag war bekannt geworden, dass Soldaten die von Corona-Infektionen betroffene Einrichtung in Althütte(Rems-Murr-Kreis) unterstützen. Die Bundeswehr übernimmt nach Angaben des Landeskommandos Baden-Württemberg in den Einrichtungen Aufgaben wie die medizinische Hilfe und unterstützt die Verwaltung. Die Hilfeleistungen für die Unterkunft in Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) seien derzeit noch in der Planungsphase.