Corona-Fälle bei Crailsheimer Basketballern

Crailsheim (dpa) - Wegen mehrerer Corona-Fälle innerhalb ihres Profi-Teams ist das kommende Heimspiel der Hakro Merlins Crailsheim in der Basketball-Bundesliga verlegt worden. Weil für die Partie gegen die Niners Chemnitz am Sonntag keine acht Stammspieler einsatzfähig gewesen wären, hätten sie eine Verlegung beantragt, teilten die Crailsheimer am Freitag mit. Die Liga habe den Antrag genehmigt. Über eine Neuansetzung werde noch informiert. Auch das anschließende Spiel bei Brose Bamberg, das am Mittwoch stattfinden sollte, wird verlegt.

© dpa-infocom, dpa:220318-99-577506/2