Corona-Fall in Pressestelle der CDU-Fraktion

Stuttgart (dpa/lsw) - Wegen eines Corona-Falls in der Pressestelle der CDU-Fraktion müssen mehrere Mitarbeiter von Fraktionschef Wolfgang Reinhart für zwei Wochen in Quarantäne. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus der Fraktion. Der Fraktionschef selbst nahm als Vorsichtsmaßnahme am Montagabend nur virtuell an der Sitzung der Haushaltskommission der grün-schwarzen Landesregierung teil. Er sei aber negativ getestet worden und fühle sich gut, sagte sein Sprecher. Ob Reinhart ebenfalls in Quarantäne muss, war zunächst offen.